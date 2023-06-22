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НовостиПроисшествия22 июня 2023 8:41

В озере Соломено в Тверской области утонул мужчина

Тело передано сотрудникам полиции
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Отдыхая на водоёмах, соблюдайте правила безопасности.

Отдыхая на водоёмах, соблюдайте правила безопасности.

Фото: Виктория ТУШКОВА

21 июня в Торопце Тверской области, на озере Соломено утонул мужчина. О произошедшем сообщили в МЧС.

Тело погибшего было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия, личность утонувшего устанавливается.

На происшествие привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к гражданам: отдыхая на водоёмах, соблюдайте правила безопасности и будьте осторожны. Следите за детьми и не заходите в воду в состоянии опьянения.