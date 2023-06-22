Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы из жизни Тверской области в прямом эфире

В эфирной студии. Фото: ПТО

22 июня в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сообщается, что глава региона расскажет об итогах сегодняшней рабочей поездки в Ржевский муниципальный округ, результатах участия делегации Тверской области в Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, планируется, что темами эфира станут поддержка предприятий Верхневолжья при газификации, итоги единого государственного экзамена и подготовка к приемной кампании в тверские учебные заведения, ремонт дорог региональной сети и другие вопросы.

Программу с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть по ссылке.