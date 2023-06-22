В Тверской области проходят учения по пресечению теракта

Учения проходят в Бежецке. Фото: МЧС по Тверской области

22 июня Бежецке Тверской области Оперативным штабом проводится учение по пресечению террористического акта. Об этом сообщили в региональном МЧС.

-Просим граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать помощь правоохранительным структурам и органам власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам, - призывают в МЧС.

Ведомство также напоминает, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ: (4822) 77-74-41; УМВД: (4822) 32-95-52, МЧС: (4822) 39-99-99.