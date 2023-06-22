Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 6:32

Житель Тверской области выращивал у себя дома наркосодержащие растения и грибы

Теперь ему предстоит провести в колонии 3,5 года
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Молодой человек был осуждён по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".

Молодой человек был осуждён по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За хранение наркотических средств осуждён житель Конаковского района Тверской области. Как сообщает областная прокуратура, в 2020 году молодой человек купил в интернете семена наркосодержащих растений и споры наркосодержащих грибов и посадил их у себя дома.

Вырастив незаконный урожай, он собрал его и засушил. Зелье хранил у себя дома.

Осуждён молодой человек был по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере" (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Суд с учетом мненияпрокуратуры назначил ему наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.