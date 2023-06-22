Житель Тверской области выращивал у себя дома наркосодержащие растения и грибы

Молодой человек был осуждён по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Фото: Михаил ФРОЛОВ

За хранение наркотических средств осуждён житель Конаковского района Тверской области. Как сообщает областная прокуратура, в 2020 году молодой человек купил в интернете семена наркосодержащих растений и споры наркосодержащих грибов и посадил их у себя дома.

Вырастив незаконный урожай, он собрал его и засушил. Зелье хранил у себя дома.

Осуждён молодой человек был по статье "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере" (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Суд с учетом мненияпрокуратуры назначил ему наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.