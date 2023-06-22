В Тверской области работникам платили зарплату ниже МРОТ

Сейчас нарушения прав работников устранены, сообщают в прокуратуре. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру с жалобой на зарплату обратились работники двух местных предприятий. Проверка показала, что нарушения действительно были.

"Проведена проверка соблюдения ООО «Квазар +» и ОАО ВПП «Прогресс» требований трудового законодательства. Установлено, что в организациях допускаются факты несвоевременной оплаты работникам листков временной нетрудоспособности", - сообщает Прокуратура Тверской области.

Кроме того, размеры зарплат некоторых сотрудников были ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), добавляют в надзорном ведомстве.

Руководителям организаций были внесены представления, все нарушения они устранили.