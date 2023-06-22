В Твери зажгли свечи памяти

Свечи памяти у Обелиска в Твери. Фото: ПТО

Ранним утром 22 июня у Обелиска Победы в Твери прошла акция «Свеча Памяти». Она проводится ежегодно по всей стране и традиционно стартует в час начала Великой Отечественной войны.

У тверского мемориала были: руководство региона, духовенство, члены патриотических объединений, военные, курсанты, горожане.

- 82 года назад началась Великая Отечественная война. На фронт из Калининской области ушли около 700 тысяч человек – это почти каждый третий житель нашего региона. Свою жизнь за Победу в этой войне отдали более 250 тысяч человек. Вот и сегодня мы так же боремся с нацизмом, защищаем интересы народа нашей великой России. Мы уверены, что героическая история нашей страны из поколения в поколение будет создаваться нашими новыми победами,- цитирует губернатора Игоря Руденю пресс-служба регионального правительства.

Участники акции почтили память павших защитников Родины минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню, к подножию памятника воинам-интернационалистам. В храме Михаила Тверского прошла служба , которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Свеча памяти» прошла и Ржевском мемориале. Днем на территории комплекса состоится концерт «Спасем и сохраним!..».

Памятные мероприятия организованы и в других муниципальных образованиях региона.

В День памяти и скорби на территории памятных и мемориальных мест состоится региональная патриотическая акция «Тот самый первый день». Ее участники будут читать стихотворение Эдуарда Асадова «Могила Неизвестного солдата».

Ежегодно в День памяти и скорби на территории Тверской области проводятся перезахоронения останков советских воинов. Сегодня они пройдут в Пеновском, Оленинском, Жарковском округах, а также в городе Ржеве на Мемориальном кладбище советских воинов, где земле будут преданы останки более 500 солдат.

В акции приняли участие руководители региона. Фото: ПТО

Акция «Свеча памяти» в Твери. Фото: ПТО