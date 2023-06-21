Следственный комитет начал расследование причин пожара в Бологовском районе, унёсшего жизнь ребёнка из многодетной семьи

Дом выгорел практически полностью. Фото: прокуратура Тверской области

Следователи работают на месте пожара, унёсшего днём 21 июня жизнь женщины и ребёнка в посёлке Поречье Бологовского района Тверской области.

Пожар произошёл в доме, где жила многодетная семья. В огне погибли женщина 1968 года рождения и маленький ребёнок 2019 года рождения. Дом выгорел практически полностью. На месте работают представители следственных органов.

- Следователями областного СУ СК проведен осмотр места пожара. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. Назначено судебно-медицинское исследование, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.