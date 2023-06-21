Появилось видео с места пожара в Бологовском районе, в котором сгорел дом многодетной семьи и погиб ребёнок

В огне погибли ребёнок и женщина. Фото: Прокуратура Тверской области

Пожар, унёсший жизнь женщины и ребёнка в посёлке Поречье Бологовского района Тверской области, произошёл в доме, где жила многодетная семья. Подробности трагедии сообщили в региональной прокуратуре.

Дом сгорел практически полностью. Фото: Прокуратура Тверской области.

Напомним, пожар произошёл 21 июня около трёх часов дня. В огне погибли женщина 1968 года рождения и маленький ребёнок 2019 года рождения.

Прокуратура опубликовала видео с места пожара и фото, судя по которым, дом сгорел практически полностью.

На место ЧП выехал исполняющий обязанности Бологовского межрайонного прокурора Евгений Масленников. Установление причин и обстоятельств пожара находится на контроле в прокуратуре Тверской области.