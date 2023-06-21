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НовостиПроисшествия21 июня 2023 15:59

Женщина и маленький ребёнок погибли в пожаре в Бологовском районе Тверской области

Тела погибших обнаружили огнеборцы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В огне погибли женщина и маленький ребёнок.

В огне погибли женщина и маленький ребёнок.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональном главке МЧС сообщили подробности о пожаре, произошедшем 21 июня в жилом доме на улице Заречной в посёлке Поречье Бологовского района. В огне погибли женщина 1968 года рождения и маленький ребёнок 2019 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС В 15:15. К месту отправились расчёты пожарно-спасательной части №25 и оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона.

В 16:19 была объявлена локализация пожара, в 16:32 – ликвидация открытого горения. В 17:01 обнаружены тела погибших.

Всего к ликвидации пожара привлекались 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России было привлечено 12 человек и 5 единиц техники.