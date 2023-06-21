В Областной больнице в Твери заработал новый зал для плановой госпитализации

Новый зал плановой госпитализации в ОКБ. Фото: ПТО

В Областной клинической больнице в Твери 21 июня заработал новый зал для плановой госпитализации пациентов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В больнице поясняют, что это позволит разделить потоки поступающих на лечение в стационар и сократить время ожидания госпитализации в два раза.

Для организации нового зала приемного отделения был выбран южный холл, где ранее располагалось место для встречи пациентов с родственниками.

Областная клиническая больница оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Сюда поступают как экстренные, так и плановые пациенты. Ежедневно здесь происходит более 100 госпитализаций.