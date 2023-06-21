За год тарелка гречки в Тверской области подешевела на 20 %, а овсянки - на 10 %

Каша — сила наша. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Экономисты тверского отделения Банка России посчитали, как за год изменилась стоимость тарелки каши в регионе. Считали специалисты стоимость трёх видов каш: гречки, овсянки и «Дружбы». В расчетах были использованы данные Росстата за май этого и прошлого годов. Сваренная по классическому рецепту гречневая каша с молоком в мае этого года обошлась жителям Верхневолжья дешевле, чем год назад, на 20% из-за значительного удешевления основного компонента.

- В связи с хорошим урожаем прошлого лета гречневая крупа за год подешевела почти на 40%. Питьевое молоко также стоит дешевле, чем в мае 2022-го. Производство молочной продукции в регионах-поставщиках увеличилось, что в сочетании с поставками белорусского молока привело к расширению предложения на внутреннем рынке, - сообщили в Тверском отделении ЦБ.

Вторая не менее популярная каша - овсянка. Для «правильной» каши согласно рецепту, требуются овсяная крупа, вода, немного сахара и орехов. За год стоимость порции этого блюда в 250 граммов снизилась почти на 10%. Основной вклад внесло удешевление сахара, при этом овсяные хлопья также стоили несколько меньше, чем год назад.

Третьей по популярности в регионе оказалась каша «Дружба». Для нее используют рис, пшено, сливочное масло, сахар, соль и вода. Порция такой каши в мае 2023-го стоила на 4% дешевле, чем в мае прошлого года.

В Тверском отделении ЦБ поясняют, что такие «индексы каши», конечно, не являются официальными экономическими индикаторами. По отдельным товарам и услугам или их небольшому набору было бы неправильно судить об инфляции в целом. Ведь официальная инфляция считается Росстатом по списку из более чем 570 товаров и услуг. С помощью таких «индексов» эксперты пытаются объяснить сложные процессы через простые примеры. Изменение цен на определенный набор продуктов для приготовления разных видов каш, конечно, отличается от общей официальной инфляции.

КСТАТИ

В целом годовая инфляция в Тверском регионе в мае 2023 года снизилась и составила 1,02% после 1,31% в предыдущем месяце. При этом ее значение было ниже, чем в Центральном федеральном округе (3,02%) и по России в целом (2,51%). К замедлению годового роста цен в регионе привело расширение предложения и снижение издержек производства ряда продовольственных товаров.