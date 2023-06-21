На телебашне в Твери включат специальную подсветку в День памяти и скорби

Подсветку в виде свечи на телебашне включат поздним вечером. Фото: Виктория ТУШКОВА

22 июня, в День памяти и скорби, Тверской областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в память о трагической годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщают в ОРТПЦ, на башне появится изображение свечи и бегущая строка "22 июня - День памяти и скорби". Подсветка будет включена в ночь 22 июня - с 22:00 до полуночи.

Напомним, в Твери и регионе в этот день также пройдут памятные акции. "Свечи памяти" зажгутся у областного ДК "Пролетарка", обелиска Победы, а также на Ржевском мемориале Советскому солдату.