Строящееся здание ЦРБ в Старице посетил губернатор

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по завершению строительства здания поликлиники Старицкой ЦРБ. Фото: ПТО

21 июня в Старице губернатор Игорь Руденя проинспектировал завершение строительства здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас в здании новой поликлиники продолжаются отделочные работы, ведётся монтаж вентилируемого фасада и инженерных систем. Учреждение будет размещено в трехэтажном здании площадью около 3 тыс. кв. метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно.

-После осмотра объекта губернатор поручил повысить темпы и интенсивность работ, кратно увеличить количество специалистов, а также своевременно поставить в учреждение новое оборудование, - сообщили в областном правительстве.

Проект по завершению строительства поликлиники в Старице реализуется по обращениям жителей города.

В состав взрослого отделения поликлиники включены отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, медицинской реабилитации, кабинеты терапевтов и узких специалистов. стоматология, дневной стационар, клинико-биохимическая лаборатория. В составе детского отделения – кабинеты педиатров, кабинет здорового ребёнка, прививочная и процедурная.