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НовостиПолитика21 июня 2023 10:33

Строящееся здание ЦРБ в Старице посетил губернатор

Игорь Руденя отдал поручения по завершению строительства
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по завершению строительства здания поликлиники Старицкой ЦРБ.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи по завершению строительства здания поликлиники Старицкой ЦРБ.

Фото: ПТО

21 июня в Старице губернатор Игорь Руденя проинспектировал завершение строительства здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас в здании новой поликлиники продолжаются отделочные работы, ведётся монтаж вентилируемого фасада и инженерных систем. Учреждение будет размещено в трехэтажном здании площадью около 3 тыс. кв. метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену соответственно.

-После осмотра объекта губернатор поручил повысить темпы и интенсивность работ, кратно увеличить количество специалистов, а также своевременно поставить в учреждение новое оборудование, - сообщили в областном правительстве.

Проект по завершению строительства поликлиники в Старице реализуется по обращениям жителей города.

В состав взрослого отделения поликлиники включены отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, медицинской реабилитации, кабинеты терапевтов и узких специалистов. стоматология, дневной стационар, клинико-биохимическая лаборатория. В составе детского отделения – кабинеты педиатров, кабинет здорового ребёнка, прививочная и процедурная.