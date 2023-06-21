На Ржевском мемориале Советскому солдату проведут акцию «Свеча памяти» и концерты

Памятник павшим за Родину советским солдатам на Ржевском мемориале. Фото: Александр ЖМУЛИН

В День памяти и скорби в на Ржевском мемориале Советскому солдату пройдут памятные концерты и Всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

В ночь с 21 на 22 июня, в 2:00, творческие коллективы Музея Победы, ДОСААФ и Союза десантников России проведут у подножия монументальной фигуры солдата на мемориале концерт памяти. Песни о героях нашей страны исполнят Сергей Канунников, Дмитрий Юрков, Александр Чернорай, Евгений Бобков, Михаил Калинкин.

После концерта, в 4:00, на мемориале пройдет ежегодная Всероссийская акция «Свеча памяти». Собравшиеся почтут память погибших советских воинов минутой молчания. зажгут свечи и возложат к подножию монумента цветы.

в 14:00 22 июня на Ржевском мемориале начнется концерт «Спасем и сохраним!..» от клуба авторской военно-патриотической песни «Ветер Победы».

22 июня вход в Ржевский филиал Музея Победы будет свободным для всех. Жители и гости Тверской области смогут бесплатно посетить выставки музея «Ставка Сталина» и музейный павильон у Ржевского мемориала Советскому солдату.