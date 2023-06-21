Две женщины пошли под суд за воровство в магазинах Удомли

Суд дал воровкам условные сроки.

2 июля прошлого года две женщины, приехав в Удомлю из Бологовского района, заходили в местные магазины, где воровали товары с полок. Товаров они набрали на 25 тыс. рублей.

Воровок поймали, было возбуждено уголовное дело.

-Удомельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение. Они осуждены за совершение трех преступлений по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору), - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Суд назначил женщинам наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.