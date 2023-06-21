В Тверской области два алабая загрызли овчарку и покусали ее хозяйку

На этом снимке - алабай не из тех псов, что загрызли овчарку и покусали женщину. Это еще довольно небольшой волкодав, представители этой породы бывают заметно крупнее. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Женщина подала в Зубцовский районный суд иск о взыскании материального и морального вреда с владельца двух алабаев. В этом году они напали на ее овчарку...

Из искового заявления следует, что женщина в феврале этого года гуляла со своей овчаркой в деревне Панюково Зубцовского района.

Навстречу выбежали два алабая без хозяина и бросились на овчарку. Женщина пыталась их отогнать, но ничего сделать против двух огромных мощных псов-волкодавов не смогла. В итоге нападения овчарка погибла, а женщина была пять раз укушена в левую руку и получила раны пальцев правой руки.

- Истец просит взыскать с ответчика расходы на приобретение необходимых медицинских препаратов, затраты на проезд в медицинское учреждение, стоимость порванной собаками дубленки, стоимость поврежденных при падении очков, стоимость погибшей собаки и услуги по оценке стоимости поврежденного имущества, а всего 30 003 рубля 88 копеек. Также, в связи с перенесенными нравственными и физическими страданиями, истец просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, - сообщила пресс-служба Зубцовского районного суда.

По делу назначено открытое судебное заседание.

Напомним, что в феврале этого года в Твери огромный алабай загрыз несколько собачек и напал на женщину.