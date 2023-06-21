В летнем лагере в Тверской области не соблюдались правила пожарной безопасности

В детском лагере прокуратура выявила нарушения.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Прокуратура Сандовского района выявила нарушения пожбезопасности в летнем лагере дневного пребывания «Улыбка».
Оказалось, что в лагере отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации в помещении спортзала.
- По выявленным фактам прокуратурой в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), назначено наказание в виде предупреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.
Руководству лагеря внесено представление. Сейчас нарушения устранили.