В летнем лагере в Тверской области не соблюдались правила пожарной безопасности

В детском лагере прокуратура выявила нарушения. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Прокуратура Сандовского района выявила нарушения пожбезопасности в летнем лагере дневного пребывания «Улыбка».

Оказалось, что в лагере отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации в помещении спортзала.

- По выявленным фактам прокуратурой в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), назначено наказание в виде предупреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Руководству лагеря внесено представление. Сейчас нарушения устранили.