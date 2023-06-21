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НовостиОбщество21 июня 2023 8:47

В летнем лагере в Тверской области не соблюдались правила пожарной безопасности

Нарушения выявила прокуратура
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В детском лагере прокуратура выявила нарушения.

В детском лагере прокуратура выявила нарушения.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Прокуратура Сандовского района выявила нарушения пожбезопасности в летнем лагере дневного пребывания «Улыбка».

Оказалось, что в лагере отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации в помещении спортзала.

- По выявленным фактам прокуратурой в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), назначено наказание в виде предупреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Руководству лагеря внесено представление. Сейчас нарушения устранили.