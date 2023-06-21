В Тверской области усилен контроль за соблюдением комфортной температуры в автобусах

Во всех автобусах должны быть исправны кондиционеры. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе усилен за температурным режимом в салонах пассажирских автобусов «Транспорта Верхневолжья». Об этом сообщил областной Минтранс.

- Для того чтобы поездки пассажиров в летний период были максимально комфортными, со всем водительским составом проведен дополнительный инструктаж о соблюдении оптимального температурного режима в салонах автобусов. На постоянной основе специальная комиссия контролирует работу кондиционеров на маршрутах, также в ежедневном режиме анализирует обращения пассажиров по этой теме, - отметил директор ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» Сергей Атанов.

Минтранс региона напомнил, что все автобусы в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Зубцовском и Конаковском районах оснащены кондиционерами. Чтобы приборы работали нормально, пассажиров просят не открывать окна.

Также сообщается, что летом температура воздуха в салоне автобуса не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

Сообщить о жаре в автобусе жители региона могут по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. Для проведения проверки нужно обязательно сказать сотруднику горячей линии номер маршрута, остановку, направление движения, дату и время поездки, по возможности - госномер автобуса.