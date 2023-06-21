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НовостиПроисшествия21 июня 2023 7:44

В Твери потушили пожар в ангарах в промзоне на Линейной

Огнеборцам понадобилось более трёх часов чтобы полностью ликвидировать возгорание
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Дым от пожара.

Дым от пожара.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери огнеборцы потушили большой пожар, произошедший рано утром в неэксплуатируемых ангарах на улице Линейной (в промзоне). Борьба с огнём заняла в общей сложности более трёх часов.

Напомним, сообщение о возгорании поступило 21 июня в 6:07. В 6:15 пожарные прибыли на место ЧП, в 7:33 удалось ликвидировать открытое горение, огнеборцы начали проливку территории. Сообщение о полной ликвидации пожара поступило в 9:39.

Дым от пожара был виден во многих частях города, даже за Волгой.