В Твери отремонтируют кровлю здания инфекционного отделения горбольницы №1

Пока средства выделяются только на кровли здания инфекционного отделения горбольницы №1 на улицы Бебеля в Твери. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В областную программу ремонта учреждений здравоохранения дополнительно включены три больницы, в том числе инфекционного отделения тверской горбольницы №1. Его здание находится, очень мягко сказать, не в лучшем состоянии.

Решение о включении дополнительных объектов в программу принято 20 июня на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Средства областного бюджета выделят на капремонт кровли здания инфекционного отделения городской клинической больницы №1, - уточнила пресс-служба областтного правительства.

В ремонте там явно нуждается и фасад, и вход. В некоторых местах стены здания (довольно обширных) обнажилась кирпичная кладка. Ступеньки на входе заросли травой...

А вот так выглядит вход в здание инфекционного отделения тверской грбольницы №1. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Также средства из бюджета будут выделены на ремонт станции лечебного газоснабжения с трубопроводом кислорода в Вышневолоцкой ЦРБ. А в поликлинику №2 горбольницы №7 Твери приобретут мебель. Сейчас там проводят капремонт в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области».