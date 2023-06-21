Лавочка у нового памятника полицейскому.
Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
В Твери у нового памятника полицейскому установили лавочку. Она появилась прямо перед монументом, рядом с проезжей частью.
С лавочки как раз можно разглядывать памятник. Напомним, однако, что по первоначальному плану лавочку предполагалось поставить чуть дальше - за цветником.
Памятник защитникам закона и порядка полицейским торжественно открыли 6 июня. Его автор - народный художник России Евгений Антонов, создавший также памятник чернобыльцам (сквер на Смоленском переулке), памятник экипажу Горобца, "Договор тысяч" на Пролетарке и некоторые другие памятники в Твери.