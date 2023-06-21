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НовостиОбщество21 июня 2023 6:46

В Твери у нового памятника полицейскому установили лавочку

Присесть можно прямо около монумента
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Лавочка у нового памятника полицейскому.

Лавочка у нового памятника полицейскому.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери у нового памятника полицейскому установили лавочку. Она появилась прямо перед монументом, рядом с проезжей частью.

С лавочки как раз можно разглядывать памятник. Напомним, однако, что по первоначальному плану лавочку предполагалось поставить чуть дальше - за цветником.

Памятник защитникам закона и порядка полицейским торжественно открыли 6 июня. Его автор - народный художник России Евгений Антонов, создавший также памятник чернобыльцам (сквер на Смоленском переулке), памятник экипажу Горобца, "Договор тысяч" на Пролетарке и некоторые другие памятники в Твери.