Лавочка у нового памятника полицейскому. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери у нового памятника полицейскому установили лавочку. Она появилась прямо перед монументом, рядом с проезжей частью.

С лавочки как раз можно разглядывать памятник. Напомним, однако, что по первоначальному плану лавочку предполагалось поставить чуть дальше - за цветником.

Памятник защитникам закона и порядка полицейским торжественно открыли 6 июня. Его автор - народный художник России Евгений Антонов, создавший также памятник чернобыльцам (сквер на Смоленском переулке), памятник экипажу Горобца, "Договор тысяч" на Пролетарке и некоторые другие памятники в Твери.