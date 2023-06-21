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НовостиПроисшествия21 июня 2023 6:03

В Твери произошёл большой пожар в неэксплуатируемых ангарах

Дым от пожара был виден даже за Волгой
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Дым от пожара был виден из разных частей города.

Дым от пожара был виден из разных частей города.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Ранним утром 21 июня в Твери произошёл серьёзный пожар - загорелись ангары на улице Линейной в промзоне. На пульт МЧС сообщение о возгорании поступило в 6:07.

В 6:15 огнеборцы прибыли на место ЧП. В 06:53 была объявлена локализация пожара, в 7:33 удалось ликвидировать открытое горение. Но полностью пожар пока (по состоянию на 9 утра) не потушен - пожарные занимаются проливкой территории.

Отметим, что дым от пожара был виден в разны частях города. На нашем фото его видно из-за Волги (снимок сделан в 6:34). Как уточнили в региональном главке МЧС, данные ангары были неэксплуатируемыми.

На тушение выезжали расчёты пожарно-спасательных частей: ПСЧ-1, ПСЧ-72, ПСЧ-4, ПСЧ-2, а также специализированной пожарно-спасательной части и службы пожаротушения.