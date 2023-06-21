В Твери произошёл большой пожар в неэксплуатируемых ангарах

Дым от пожара был виден из разных частей города. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Ранним утром 21 июня в Твери произошёл серьёзный пожар - загорелись ангары на улице Линейной в промзоне. На пульт МЧС сообщение о возгорании поступило в 6:07.

В 6:15 огнеборцы прибыли на место ЧП. В 06:53 была объявлена локализация пожара, в 7:33 удалось ликвидировать открытое горение. Но полностью пожар пока (по состоянию на 9 утра) не потушен - пожарные занимаются проливкой территории.

Отметим, что дым от пожара был виден в разны частях города. На нашем фото его видно из-за Волги (снимок сделан в 6:34). Как уточнили в региональном главке МЧС, данные ангары были неэксплуатируемыми.

На тушение выезжали расчёты пожарно-спасательных частей: ПСЧ-1, ПСЧ-72, ПСЧ-4, ПСЧ-2, а также специализированной пожарно-спасательной части и службы пожаротушения.