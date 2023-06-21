В Тверской области за сутки произошёл 21 пожар

В Тверской области произошло 20 техногенных пожаров и один природный пожар. Фото: Андрей Иванов.

За минувшие сутки в Тверской области произошло 20 техногенных пожаров и один природный пожар. Таковы данные, опубликованные Главным управлением МЧС по Тверской области.

Большой природный пожар тушили огнеборцы в Бологовском районе у деревни Куженкино. К тушению пришлось привлечь авиацию: самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ка-32. Пожар был обнаружен днём, но справиться с ним удалось лишь поздним вечером: ликвидация была объявлена в 23:00.

За сутки произошло также одно загорание травы и тринадцать загораний мусора.

Огнеборцы также выезжали на пожары:

- в Конаковском районе, пгт. Редкино;

- в г. Вышний Волочёк, ул. Ржевский тракт;

- в г. Бологое, ул. 1-я линейная;

- в Старицком МО, ст. Старица;

- в Спировском МО, д. Малое Козлово;

- в Сонковском МО, д. Григорково.