В Тверской области за сутки произошёл 21 пожар

В Тверской области произошло 20 техногенных пожаров и один природный пожар.
Фото: Андрей Иванов.
За минувшие сутки в Тверской области произошло 20 техногенных пожаров и один природный пожар. Таковы данные, опубликованные Главным управлением МЧС по Тверской области.
Большой природный пожар тушили огнеборцы в Бологовском районе у деревни Куженкино. К тушению пришлось привлечь авиацию: самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ка-32. Пожар был обнаружен днём, но справиться с ним удалось лишь поздним вечером: ликвидация была объявлена в 23:00.
За сутки произошло также одно загорание травы и тринадцать загораний мусора.
Огнеборцы также выезжали на пожары:
- в Конаковском районе, пгт. Редкино;
- в г. Вышний Волочёк, ул. Ржевский тракт;
- в г. Бологое, ул. 1-я линейная;
- в Старицком МО, ст. Старица;
- в Спировском МО, д. Малое Козлово;
- в Сонковском МО, д. Григорково.