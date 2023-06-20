22 июня в Твери пройдёт акция "Свеча памяти"

Свечи зажгутся 22 июня. Фото: Виктория ТУШКОВА

В День памяти и скорби 22 июня Тверь присоединится к Всероссийской акции "Свеча памяти". Зажечь свечи в память о тех, кто отдал свои жизни в Великую Отечественную войну во имя Победы приглашает ДК "Пролетарка".

Акция начнётся в 21:00 на площади ДК. Организаторы сообщают, что свечи можно принести с собой. 16+

Ежегодно свечи в этот день зажигают и у подножия обелиска Победы на площади Победы. В этом году там также планируются памятные мероприятия. В связи с этим будут перекрыты некоторые дороги в центре.

А в ДК "Пролетарка" 22 июня также запланирован кинопоказ. В уличном кинотеатре покажут фильм "Сестрёнка", начало в 21:30. 16+