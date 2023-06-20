Сантехник из Твери, который планировал поджечь военкомат, приговорён к шести годам лишения свободы

По решению суда осужденный должен провести два с половиной года в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Второй Западный окружной военный суд 20 июня приговорил к шести годам лишения свободы сантехника из Твери за подготовку поджога военкомата. Об этом сообщает ТАСС.

Весной прошлого года мужчина разместил на автобусных остановках Твери антивоенные плакаты. Им заинтересовались правоохранительные органы. В ходе осмотра его квартиры были найдены две бутылки с горючей смесью. Позже мужчина признался, что он планировал поджечь военкомат.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Суд признал мужчину виновным. По решению суда осужденный должен провести два с половиной года в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.