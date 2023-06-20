В Тверской области выделены средства на ремонты и закупку оборудования для 75 школ

Продолжается работа по укреплению материально-технических баз школ. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе дополнительные средства будут направлены на ремонты, укрепление комплексной безопасности, приобретение столового оборудования, замену оконных блоков в 26 школах в 13 муниципалитетах.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Развитие образования Тверской области».

Решение принято 20 июня на заседании областного правительства. Как отметил губернатор Игорь Руденя, в школах региона должна быть создана современная образовательная среда, чтобы дети получали качественное образование вне зависимости от места жительства.

В школе №36 в Твери отремонтируют входную группу, в гимназии №2 в Нелидово - кровлю, в школе №1 в Селижарово - фасад, в школе №5 имени Героя РФ Василия Клещенко в Торжке - спортзал. В Городской школе Калязина обустроят территорию. Работы по укреплению комплексной безопасности проведут в Краснохолмской школе №1 и школе станции Старица.

Еще для 19 учреждений образования приобретут столовое оборудование.

Все работы на объектах должны быть завершены к новому учебному году.

Всего в 2023 году мероприятия по укреплению материально-технической базы проведут в 75 школах Тверской области.