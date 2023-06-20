Скончалась концертмейстер тверского ТЮЗа Лидия Буланкина

Лидия Рафаэльевна всю свою жизнь посвятила музыке. Фото: VK/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ)

20 июня ушла из жизни концертмейстер тверского Театра юного зрителя Лидия Буланкина. Некролог опубликован на официальной странице театра в соцсети.

Заслуженная артистка РФ, концертмейстер высшей категории, много лет проработала в Тверской академической областной филармонии, преподавала в Музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского и Колледже культуры им. Н.А. Львова. С 2007 года работала в ТЮЗе.

«Необыкновенный слух, чувство стиля и высочайшая требовательность к себе и своим ученикам сделали Лидию Рафаэльевну незаменимым специалистом и подняли уровень музыкальной составляющей спектаклей нашего театра на новую высоту», - говорится в некрологе.

Прощание состоится в театре. Дата и время пока неизвестны.