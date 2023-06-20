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НовостиОбщество20 июня 2023 15:56

В 2023 году в Тверской области будут приобретены 178 квартир для детей-сирот

Выделяются дополнительные средства
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе выделят дополнительные средства на приобретение жилья для детей-сирот.

В регионе выделят дополнительные средства на приобретение жилья для детей-сирот.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, принято решение выделить дополнительные средства на приобретение жилья для детей-сирот.

В регионе направят дополнительные средства из бюджета на приобретение 54 квартир на детей-сирот, а еще восемь квартир купят за счет экономии, сложившейся при проведении конкурентных процедур.

Ранее в этом году в Тверской области для обеспечения детей-сирот положенным им жильем было запланировано приобретение 116 квартир за счет средств областного и федерального бюджетов. Теперь же в 2023 году предусмотрено 178 квартир в 30 муниципальных образованиях региона.

- Дополнительно приобретенные жилые помещения будут переданы детям-сиротам, проживающим в Твери, Торжке, Фировском, Зубцовском, Торопецком, Бологовском, Бельском, Осташковском, Кимрском, Лихославльском, Ржевском, Калязинском, Конаковском, Кувшиновском округах, - уточнила пресс-служба областного правительства.