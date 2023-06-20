В Твери простились с Романом Фокиным, погибшим на Донбассе

Отпевание Романа Фокина прошло в Твери в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: ПТО

20 июня в Твери прошло прощание с Романом Фокиным, погибшим при выполнении служебного долга в зоне СВО.

Отпевание Романа Фокина прошло в Твери в Воскресенском кафедральном соборе, затем состоялся траурный митинг на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Роман Фокин родился 27 апреля 1978 года в Твери. Окончил среднюю школу №22. С 1996 по 1998 год проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. В сентябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя:

- Роман Николаевич с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти.