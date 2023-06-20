В Твери 21 и 22 июня перекроют несколько улиц в центре

Планируйте дорогу заранее. Фото: Андрей МИРЕЙКО

21 июня и ночью 22 июня в центре Твери будет перекрыт ряд улиц.

В связи с дорожным ремонтом в 8 утра 21 июня на сутки перекроют улицу Одностороннюю и улицу Бебеля (на участке от улицы Головинский вал до Беляковского переулка).

В ночь на 22 июня, в связи с мероприятиями Дня памяти и скорби, которые традиционно проходят у обелиска на площади Победы, будет перекрыт ещё ряд улиц.

Проехать и припарковать машину, а также средство индивидуальной мобильности будет нельзя с часу ночи 22 июня и до окончания мероприятия:

- на улице Софьи Перовской (от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской);

- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Ефимова до площади Победы);

- на набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Бебеля до площади Победы);

- на улице Ефимова (на участке от улицы Бебеля до Краснофлотской набережной.