В Тверской области по АИП построят две котельные и проведут реконструкцию объектов ЖКХ

В АИП включены новые объекты коммунальной инфраструктуры - строительство котельных и реконструкция системы водоснабжения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адресную инвестиционную программу (АИП) региона на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов включены новые объекты коммунальной инфраструктуры - строительство котельных и реконструкция системы водоснабжения. Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Котельные в рамках АИП построят в деревне Алешино Рамешковского округа и в поселке Металлистов Калининского округа.

В Алешино котельная в том числе будет обогревать школу, детсад, офис врача общей практики, библиотеку и дом культуры. В поселке Металлистов новый объект будет обеспечивать теплом восемь многоквартирных домов.

В программу также включена реконструкция системы теплоснабжения в селе Погорелое Городище Зубцовского округа.

- По Адресной инвестиционной программе реализуются ключевые для Тверской области проекты в сфере образования, здравоохранения, спорта, коммунального и дорожного хозяйства, туристической индустрии. Это строительство Западного моста, ДОКБ, Бежецкой ЦРБ, детских поликлиник в Кимрах, Твери, Торжке, гребной базы на реке Тверце и спортивного центра по видам гребли на Волге, комплекса инфраструктуры «Волжское море» и другие, - напомнила пресс-служба областного правительства.

В 2022 году объёмы исполнения программы были самыми высокими за последние семь лет - завершили реализацию 28 проектов в 14 муниципалитетах.