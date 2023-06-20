В Единый день голосования в Тверской области пройдут 17 выборов

Выборы пройдут 10 сентября. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области стартуют избирательные кампании Единого дня голосования 10 сентября. Уже назначены выборы на территории Конаковского и Торопецкого муниципальных округов, Торжокского района Тверской области. До 21 июня включительно будут приняты решения о назначении всех 17 избирательных кампаний, которые пройдут в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Облизбиркома.

Выборы депутатов муниципальных Дум первого созыва пройдут в Бежецком, Калязинском, Конаковском, Кувшиновском, Торопецком и Фировском муниципальных округах; в Кашинском и Нелидовском городских округах депутатов Дум выберут уже во второй раз.

На территории Торжокского района в Единый день голосования избираются депутаты Советов депутатов Борисцевского, Большесвятцовского, Тверецкого, Рудниковского, Сукромленского, Страшевичского, Масловского, Марьинского сельских поселений пятого созыва.

В Твери 10 сентября 2023 года состоятся дополнительные выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №17.