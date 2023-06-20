В Твери по предварительным подсчётам 33 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Число 100-балльников ещё может вырасти - окончательные итоги не подведены. Фото: Виктория ТУШКОВА

Школьники Твери завершили сдавать ЕГЭ. Последний экзамен - информатику - они написали 20 июня.

Как сообщили в администрации Твери, в этом году ЕГЭ в областной столице сдавали 2174 выпускника 11-х классов. Основной период сдачи единого госэкзамена длился с 29 мая по 20 июня.

Сегодня стали известны предварительные данные о 100-балльниках. 33 школьника в Твери сдали экзамен на максимальные 100 баллов. Из них:

12 человек - 100-балльники по русскому языку;

14 человек - 100-балльники по литературе;

4 человека - 100-балльники по химии;

2 человека - 100-балльники по истории;

1 выпускник - 100-балльник по физике.

Но эти данные ещё будут актуализированы с учётом новых результатов, отмечают в горадминистрации.

Для выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов ( это русский язык и математика), либо отсутствовавших на экзаменах по уважительным причинам, предусмотрены резервные сроки для сдачи ЕГЭ с 22 июня по 1 июля.