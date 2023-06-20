В Тверской области до конца августа вводится особый противопожарный режим

Для мониторинга обстановки в лесах в регионе в том числе используется видеокамеры на вышках. Фото: ПТО

На всей территории Тверской области с 21 июня по 31 августа вводится особый противопожарный режим. Решение принято на заседании регионального правительства, которое 20 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

К слову, в ряде муниципалитетов этот региона уже действует.

- Во время действия особого противопожарного режима запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы в лесах. Также под запрет попадает сжигание порубочных остатков на предприятиях и в лесах, - пояснила пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя поручил министерству лесного комплекса совместно с администрациями муниципалитетов и правоохранительными органами обеспечить неукоснительное соблюдение особого противопожарного режима.

Особое внимание будет уделяться проведению мониторинга ситуации в лесах.

С начала пожароопасного сезона 2023 года зафиксировано несколько лесных пожаров в Западнодвинском, Бологовском, Андреапольском, Калининском, Весьегонском, Жарковском и Нелидовском округах на общей площади 8,05 га. Все возгорания были потушены в день обнаружения.