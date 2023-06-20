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НовостиПолитика20 июня 2023 13:06

В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Александром Чупрасовым

Его похоронили в Оленинском округе
Алексей АНДРЕЕВ
Погибшего похоронили на кладбище в Оленино. Фото: VK/Оленино - наш дом

Погибшего похоронили на кладбище в Оленино. Фото: VK/Оленино - наш дом

В Оленино простились с земляком, погибшим в ходе СВО мобилизованным Александром Чупрасовым.

О его гибели администрация округа сообщила 17 июня в паблике "Оленино - наш дом".

Похороны прошли с воинскими почестями.

Александр Чупрасов вырос в деревне Искрино Оленинской земли, окончил Татевскую среднюю школу, работал на одном из предприятий в Нелидово. В сентябре 2022 года мобилизован в Вооруженные Силы Российской Федерации. Александр Чупрасов посмертно награжден Орденом Мужества. Ему было 44 года.