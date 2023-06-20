Подрядчик в Тверской области оштрафован на 2,4 млн рублей за недострой в Спирово

Завершение строительства дома находится на контроле прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Спирово Тверской области граждан из аварийного жилья планировали переселить в новый дом на 68 квартир. Контракт на строительство дома с подрядчиком заключило госучреждение «Тверьоблстройзаказчик».

Однако, как выяснила районная прокуратура, подрядчик дом вовремя не сдал и пропустил сроки, установленные контрактом.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - неисполнение обязательства, предусмотренных контрактом). Должностное длицо компании-подрядчика, ответственное за сдачу дома, решением суда было оштрафовано на сумму более 2,4 млн рублей.

Завершение строительства объекта находится на контроле прокуратуры.