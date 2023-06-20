В Тверской области Росреестр поставил на кадастровый учет участок с воинским захоронением

Воинское захоронение в Козлово. Фото: Управление Росреестра по Тверской области

Управлением Росреестра по Тверской области поставлен на кадастровый учет земельный участок с воинским захоронением в деревне Козлово Андреапольского округа. На участке площадью 793 квадратных метра расположен памятник советскому солдату.

В октябре 1941 года деревня была оккупирована гитлеровцами, освобождена в январе 1942 года. Воинское захоронение - это братская могила советских воинов, погибших в бою за Козлово. Всего в ней покоится 266 защитников Отечества, имена ста сорока трех из них неизвестны.

Постановка на государственный кадастровый учет необходима для того, чтобы муниципалитет мог включить мемориал в деревне в программы по софинансированию благоустройства воинских захоронений.

- Заявление на осуществление государственного кадастрового учета и межевой план, подготовленный кадастровым инженером, поступили к нам от администрации Андреапольского муниципального округа в электронном виде, именно поэтому все учетные действия были осуществлены в максимально короткий срок - в течение двух дней, - прокомментировала заместитель руководителя областного Управления Ольга Новосёлова.

Сейчас ведутся ведутся кадастровые работы в отношении еще двух воинских захоронений, расположенных в Андреапольском муниципальном округе (поселке Бологово и деревне Мылохово).