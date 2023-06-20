В 28 фирмах Твери платили зарплату ниже МРОТ

На заседании зарплатной комиссии а администрации Твери. Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось заседание зарплатной комиссии. В нём принимали участие представители Межрайонной инспекции ФНС России, ГУ "Тверское региональное отделение "Фонд социального страхования Российской Федерации" и прокуратуры.

Поводом к встрече послужила работа по легализации «теневой» зарплаты на территории города.

На заседание комиссии были приглашены 28 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) и представители компаний, имеющих задолженность в бюджет города по налоговым доходам.

- Также в поле зрения «зарплатной» комиссии попали организации, отражающие неверное количество работников, в их числе оказались стоматологические клиники, предприятия общественного питания, строительные компании, фирмы, оказывающие услуги автостоянок, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю, - сообщили с пресс-службе горадминистрации.

Напомним, что с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации составляет 16 242 рубля. Как правило, зарплаты равные или даже минимально превышающие МРОТ, дают повод задуматься о выплате части денежных средств «в конвертах».

По итогам заседания всем юридическим лицам рекомендовано привести зарплаты работников в соответствие с МРОТ, а тем, у кого есть задолженность по налоговым отчислениям - срочно начать работу по ее погашению.