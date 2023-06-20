На развитие сёл Тверская область получит из госбюджета свыше 680 млн рублей

На развитие сел федеральный бюджет выделяет деньги. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На развитие сел Тверской области госбюджет в ближайшие два года выделить свыше 680 млн рублей. Распоряжение от 13 июня 2023 года №1570-р за подписью председателя Правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте правительства.

Финансирование из госбюджета будет проходить в два этапа: первый в этом году, второй – в 2024 году. Всего поддержка будет оказана 33 субъектам РФ.

Тверская область в 2023 году получит из госбюджета более 406 млн рублей, а в 2024 - еще около 276 млн. рублей.

За счёт федерального финансирования в регионах планируют строить и улучшать территории, речь идёт о строительстве и обновлении домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.

Также на эти деньги будут приобретены дома для граждан, нуждающихся в улучшение жилищных условий.