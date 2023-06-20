22 июня в Тверь придут дожди

Погода позволит немного освежиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери и по области который день стоит жаркая и очень сухая погода, в большинстве муниципалитетов сохраняется высокий четвёртый уровень пожарной опасности. Но скоро в регион придут долгожданные дожди.

По прогнозам Тверского гидрометцентра, последним сухим днём станет среда 21 июня. Уже в четверг 22 июня набегут облачка и пойдёт дождь. Однако будет жарко: +22...+27 в течение дня.

В субботу и воскресенье также облачно с прояснениями и дожди. Но станет немного прохладнее: +20...+25 днём.

Ночами +7...+12 градусов.

Атмосферное давление немного понизится: в среду 750 мм рт. ст., к середине дня пятницы 745 миллиметров.