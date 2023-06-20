22 июня в Тверь придут дожди

Погода позволит немного освежиться.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Твери и по области который день стоит жаркая и очень сухая погода, в большинстве муниципалитетов сохраняется высокий четвёртый уровень пожарной опасности. Но скоро в регион придут долгожданные дожди.
По прогнозам Тверского гидрометцентра, последним сухим днём станет среда 21 июня. Уже в четверг 22 июня набегут облачка и пойдёт дождь. Однако будет жарко: +22...+27 в течение дня.
В субботу и воскресенье также облачно с прояснениями и дожди. Но станет немного прохладнее: +20...+25 днём.
Ночами +7...+12 градусов.
Атмосферное давление немного понизится: в среду 750 мм рт. ст., к середине дня пятницы 745 миллиметров.