Жителя Твери отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Тверичанин задолжал своим детям алименты за четыре месяца. Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодой мужчина, житель Твери, не платил алименты своим детям. Он уже был осуждён за это по административной статье, но не исправился. Как установила прокуратура, тверичанин вновь задолжал своим детям алименты за четыре месяца - более 90 тысяч рублей.

Во второй раз нерадивый отец подвергся уже уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд назначил алиментщику шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.