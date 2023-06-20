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НовостиОбщество20 июня 2023 6:22

За сутки в Тверской области зафиксировано 15 пожаров

В том числе 10 раз горел мусор
Источник:kp.ru
В регионе за сутки тушили 15 пожаров. Фото: МЧС России

В регионе за сутки тушили 15 пожаров. Фото: МЧС России

За прошедшие сутки в регионе были приняты меры по тушению 15 техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тверской области.

Специалисты выезжали на тушение пожаров СНТ "Спутник" в Калининском районе, в квартирах на улицах Восстания и Зинаиды Коноплянниковой в Твери, в СНТ "Октябрьской ж/д" в Кимрском округе, а также на одно загорание сухой растительности и 10 загораний мусора.

Сообщений о том, что кто-либо пострадал, не поступало.