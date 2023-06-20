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НовостиОбщество20 июня 2023 6:09

В соцучреждениях Тверской области обнаружена некачественная молочная продукция

Пробы были взяты в Твери, Кувшиново и Старицком районе
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе в результате проб выявлена некачественная молочная продукция.

В регионе в результате проб выявлена некачественная молочная продукция.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям по результатам проб выявлена некачественная молочная продукция в соцобъектах Старицкого района, Кувшиново и Твери.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Тверской межобластной ветлаборатории, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе в некоторых марках молока, сметаны, сыра и творога.

Также выявлено некачественное сливочное масло.

Подробнее со списком товаров, не соотвествующих качеству, можно ознакомиться на сайте ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в адрес производителей, владельцев и поставщиков фальсифицированной продукции направлены информационные письма о необходимости принять срочные меры в отношении данных товаров в рамках законодательства РФ.