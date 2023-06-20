В Твери перегородили разрушающуюся лестницу в сквере Крылова

Надеемся, лестницу отремонтируют. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери убрали разбитые плиты с разрушающейся лестницы в сквере Крылова (Центральный район, Затьмачье). Лесенку перегородили некой конструкцией, вероятно, для безопасности.

Напомним, "КП"-Тверь" писала о том, что лестница, ведущая в сквер со стороны улицы Бебеля (около моста через Тьмаку) разрушается: там раскололась и обрушилась облицовочная плитка на внушительном участке посередине лестницы. Хочется надеяться, что плиты не просто убрали, а лестницу отремонтируют. Сквер Крылова - одно из любимейших мест горожан и туристов.