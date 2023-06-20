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НовостиПроисшествия20 июня 2023 5:37

Незнакомые гостьи украли у пенсионерки из Тверской области 100 тысяч рублей

Одна из женщин, жительница Ивановской области, заключена под стражу
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Женщина заключена под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области

Женщина заключена под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области

Пожилую женщину из посёлка Старое Сандово Сандовского района Тверской области ограбили незваные гостьи. Как сообщает прокуратура региона, три незнакомые женщины пришли к пенсионерке домой. Пока две разговаривали с хозяйкой у порога, третья, оказавшаяся жительницей Ивановской области, проникла в комнату и украла 100 тысяч рублей.

Сейчас жительница Ивановской области заключена под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района. Причастность двух других женщин к совершенному преступлению устанавливается.