Незнакомые гостьи украли у пенсионерки из Тверской области 100 тысяч рублей

Женщина заключена под стражу. Фото: Прокуратура Тверской области

Пожилую женщину из посёлка Старое Сандово Сандовского района Тверской области ограбили незваные гостьи. Как сообщает прокуратура региона, три незнакомые женщины пришли к пенсионерке домой. Пока две разговаривали с хозяйкой у порога, третья, оказавшаяся жительницей Ивановской области, проникла в комнату и украла 100 тысяч рублей.

Сейчас жительница Ивановской области заключена под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района. Причастность двух других женщин к совершенному преступлению устанавливается.