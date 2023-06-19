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НовостиПроисшествия19 июня 2023 19:25

В центре Твери «Лада» сбила на пешеходном переходе девочку-подростка

Видео аварии опубликовано в соцсетях
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Момент аварии попал на видео. Фото: VK/ “Тверской Водитель»

Момент аварии попал на видео. Фото: VK/ “Тверской Водитель»

19 июня на Волоколамском проспекте Твери 48-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» резко вырулив на перекрёсток, сбила 13-летнюю девочку. Последняя переходила перекресток на «зеленый» свет.

Водитель пыталась завершить поворот на «желтый» сигнал, но фактически столкнулась с пешеходами, уже вышедшими на «зебру». Как сообщили в областном ГИБДД, водитель была трезвая.

Девочку с различными травмами скорая отвезла в детскую областную клиническую больницу.