В «Южном» в Твери группа подростков избила ребёнка

На видео избиения следователи наткнулись при мониторинге соцсетей. Фото: СУ СК по Тверской области

В Твери в микрорайоне «Южный» группа подростков из 8 человек поставила на колени и избила сверстника. Видео расправы было размещено в тверских пабликах вечером 19 июня.

На вид участникам этого инцидента 14-15 лет. Видео избиения было смонтировано: здесь моменты избиения сочетаются с боями в спортзале. По ребенку бьют технично, как бы отрабатывая приёмы единоборств. С просьбой опознать нападавших к пользователям соцсетей обратилась сестра избитого мальчика.

На видео уже отреагировали прокуратура и следственный комитет, ведомства начали проверки.

- По вышеизложенному сообщению Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления СК России по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, -сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних. Кроме того, контролируется ход проведения доследственной проверки, организованной по данному факту, - сообщили в прокуратуре Тверской области.

Напомним, на днях во Ржеве произошёл похожий инцидент, там взрослые борцы одного из спортклубов поставили на колени и унижали младших членов клуба за то, что те неуважительно обошлись с клубной футболкой.