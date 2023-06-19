Участник Парада Победы 1945 года Владимир Левандовский отмечает 92-летие

Владимир Николаевич Левандовский принимает поздравления. Фото: ПТО

19 июня 92 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла, участнику Парада Победы 1945 года Владимиру Левандовскому. С днём рождения Владимира Николаевича поздравил губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Вы и все поколение победителей стали для нас настоящими героями, на которых мы равняемся. Ваш жизненный путь вдохновляет и придает уверенности в нашей общей победе над поднявшим голову нацизмом», - говорится в поздравлении губернатора.

Владимир Николаевич родился в Калинине. Окончил Калининское суворовское военное училище. 24 июня 1945 года он в составе сводного батальона учебного заведения принимал участие в Параде Победы.

Также Владимир Николаевич получил образование в Одесском краснознаменном военном училище имени К.Е. Ворошилова. С 1952 года по 1985 год проходил службу в Вооруженных Силах, прошёл путь от командира взвода до начальника штаба батальона. Служил в Одесском и Московском военных округах, в группе советских войск в Германии в 8-й танковой армии, был начальником 2-го отдела Калининского областного военного комиссариата.

Среди наград: медали «За воинскую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран Вооруженных сил», «За безупречную службу» I, II, III степеней и другие.