Тверская область вошла в топ-10 лучших регионов по сохранению и охране лесов

Площадь земель лесного фонда в Тверской области составляет более 4,9 миллионов гектаров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тверская область заняла седьмое место среди регионов России по эффективности работы с лесами: охране их от пожаров, воспроизводству и сохранению, сообщает региональное правительство.

Рейтинг сформировал Рослесхоз. Работа региональных лесных ведомств оценивалась по 36 критериям, разделённым на семь групп: охрана лесов от пожаров, лесной надзор, использование, защита, воспроизводство, сохранение лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.

Пресс-служба правительства Тверской области привела следующие цифры:

- в 2022 году посадка лесных культур в регионе была проведена на площади 9910 гектаров (при плане в 7300 га);

- в целом лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади более 19330 гектаров (на 22% выше плановых значений);

- площадь лесных пожаров по сравнению с 2021-м снизилась на 37%, зарегистрировано 47 пожаров, большинство было ликвидировано в день обнаружения;

- объём поступлений в бюджет за использование лесов Тверской области составил свыше 1,5млрд рублей.

Отмечается также, что в регионе был существенно превышены плановые значения основного показателя реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в 2022 году составило 106,5% при плановом значении 69,7%.