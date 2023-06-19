В Твери озеленяют территории, сажают цветы и косят траву

Продолжаются работы по высадке цветников. Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" продолжают работы по озеленению территорий и благоустройству имеющихся зелёных зон.

Как сообщает администрация Твери, за прошлую неделю в городе была скошена трава на общей площади более 47 тысяч квадратных метров. Специалисты привели в порядок зелёные зоны в посёлке Химинститута, сквер в микрорайоне Мигалово, яблоневый сад, площадь Пушкина, территорию возле мемориала «Воин-освободитель».

Бархатцы на городских клумбах. Фото: администрация Твери.

Продолжаются работы по высадке цветников и обрезке декоративного кустарника. Благоустроены цветочные клумбы в сквере героев Чернобыля на Смоленском переулке, сквере имени Ниловского за Волгой, посёлке Химинститута и на других территориях. В настоящее время цветники обустраивают на бульваре Цанова.